LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am gestrigen Tag (02.03.2022) den 38-jährigen VW-Fahrer in der Straße Am Sommerbad. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, zudem war der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem jedoch noch immer nicht genug. Aus die TüV-Plakette auf ...

