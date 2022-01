Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 18.01.2022 um 17:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass im Bereich der Tiefgarage am Rossplan versucht wurde von einem Pkw Mercedes den Stern abzubrechen. Vor Ort wurden mehrere Kinder und Jugendliiche festgestellt. Aus der Gruppe konnte ein 12-jähriger Tatverdächtiger herausermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder und Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.

