Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2 Müllcontainer komplett abgebrannt

Gera (ots)

Ronneburg: Am Sonntag (02.01.2022), gegen 22:55 Uhr brannte zum einen ein 1100 l Müllcontainer in der Robert-Schumann-Straße und ein weiterer in der Straße Am Sperlingszaun. Beide Container brannten nahezu restlos nieder. Verletzt wurde niemand, auch wurden keine weiteren Dinge durch die Brände in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden und somit werden Zeugen zu den Bränden gesucht, welche ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 richten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell