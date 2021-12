Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Arztpraxen scheiterten

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu insgesamt zwei versuchten Einbrüchen in Arztpraxen verzeichnete die Geraer Polizei am gestrigen Tag (27.12.2021). Demnach versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 23.12.2021 - 27.12.2021 in eine Arztpraxis in der Schülerstraße einzudringen. In der Zeit vom 24.12.2021 - 27.12.2021 verfolgten unbekannte Einbrecher das Ziel gewaltsam in eine Praxisgemeinschaft in der Wiesestraße zu gelangen. Bei beiden Einbruchsversuchen scheiterten die Täter jeweils, verursachten allerdings Sachschaden. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Kripo Gera hat diese übernommen. Dabei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

