Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Beim Abbiegen von der Bendenreihe nach rechts in die Schopperstraße bemerkte der Fahrer (85) eines Pkw Fiat scheinbar zu spät, dass dort bereits ein Moped entlang fuhr. In der Folge stieß der Pkw mit dem Moped zusammen. Der 15-jährige Mopedfahrer sowie sein 12-jähriger Sozius kamen zu Fall und verletzten sich. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorge den 12-Jährigen vor Ort, der 15-Jährige kam ins Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

