Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autoscheibe eingeschlagen

Weida (ots)

In der Nacht vom 21.10.21 zum 22.10.2021 wurde die Seitenescheibe eines in der Geraer Straße in Weida geparkten Volvo eingeschlagen. Aufgrund des Spurenbildes kann ein Sturmschaden ausgeschlossen werden. Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich an die PI Greiz - Telefonnummer 03661/6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell