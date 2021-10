Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randale in Weideaer Micro-Bar

Weida (ots)

Zu viel getrunken hatte ein 41-jähriger in der Micro-Bar am Weidaer Markt. Als sich der stark alkoholisierte Mann nicht mehr benehmen konnte, wollte der Wirt ihn gegen 23:30 Uhr des Lokales verweisen. Dieser Aufforderung kam der unangenehme Gast nicht nach. Vielmehr warf selbiger jetzt mehrere Biergläser nach dem Wirt. Der Wirt konnte den Geschossen ausweichen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Biergläser zerschellten am Boden des Gasthauses. Die PI Greiz ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

