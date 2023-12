Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit endet mit Anzeigen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Alperstedt eskalierte in der Nacht zu Sonntag ein Beziehungsstreit. Ein Pärchen war an den Weihnachtsfeiertagen in Streit geraten. Als eine 29-Jährige der Frau Unterstützung leisten wollte, ließ der Mann seinen Aggressionen an ihrem Auto freien Lauf. Mit einem Holzstock schlug er auf den Opel ein. Dabei gingen u.a. Scheiben zu Bruch und eine Tür wurde eingedellt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Als die beiden Frauen daraufhin das Weite suchten, folgte ihnen der 35-Jährige betrunken mit einem Pedelec. Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem Mann knapp 2,3 Promille fest. Bei dem 35-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn Strafanzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell