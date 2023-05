Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkrafträder gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden innerhalb von 19 Stunden drei Kleinkrafträder als gestohlen gemeldet. In der Nacht zu Donnerstag verschwand am Alfred-Delp-Ring ein geparktes schwarzes Moped der Marke Taizhou Chuan im Wert von 2.000 Euro. Am Donnerstagmorgen schlugen Diebe am Karl-Reimann-Ring zu und stahlen einen vor dem Wohnhaus abgestellten blauen Roller der Marke Generic Motors im Wert von 600 Euro. Am Jakob-Kaiser-Ring hatte eine Anwohnerin in der vergangenen Nacht gegen 01:40 Uhr zwei Männer beobachtet, die sich an einem Kleinkraftrad zu schaffen machten und dieses stahlen. Um was für ein Moped es sich hierbei gehandelt hat, ist noch unbekannt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell