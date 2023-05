LPI-EF: 26-Jähriger hinter Gittern

Sömmerda (ots) - Ein 61-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Sömmerda bei einem Unfall leicht verletzt. Der VW-Fahrer hatte auf der B 176 an der Ampelkreuzung zur Frohndorfer Straße einen vor ihm haltenden Lkw zu spät bemerkt und war aufgefahren. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im ...

