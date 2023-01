Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

Zu einer Vollsperrung der Frohndorfer Straße kam es am Dienstagvormittag in Sömmerda. Ein 72-Jähriger VW-Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem 53-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrer leicht und mussten medizinisch behandelt werden. Beide Autos wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell