LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Sömmerda (ots) - Eine 64jährige Frau wurde Opfer eines Betruges. Eine angebliche Anwältin rief sie an und stellte einen hohen Gewinnn in Aussicht. Dafür sollte sie Gebühren zahlen. Insgesamt überwies die Frau 5500 EUR (TG). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

mehr