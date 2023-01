Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teurer Abschleppversuch

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Falschparker musste am Wochenende teuer bezahlen. Dieser hatte sich in Alperstedt auf einen privaten Parkplatz gestellt. Eine noch unbekannte Person zeigte sich darüber wenig erfreut. Statt einen Abschleppdienst zu verständigen, legte diese selbst Hand an. Man band ein Seil um das Auto und zog es aus der Parklücke. Dabei wurde nicht nur das betroffene Auto beschädigt, sondern auch zwei weitere Fahrzeuge, die im Umfeld parkten. Durch den Abschleppversuch entstand 5.000 Euro Sachschaden. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. (JN)

