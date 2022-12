Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Navi, Werkzeug und Katalysator gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt hatten es Diebe gleich auf mehrere Autos abgesehen. In der Rosa-Luxemburg-Straße öffneten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch schadlos einen Opel und stahlen ein Navigationsgerät. Ein VW Transporter wurde in derselben Nacht in der Fritz-Büchner-Straße angegriffen. Hier öffneten die Täter die Schiebetür des Wagens und ließen verschiedenes Werkzeug mitgehen. Zudem wurde gestern der Diebstahl eines Katalysators zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter hatten diesen zwischen Sonntag und Montag von einem Opel in der Bukarester Straße abgebaut. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell