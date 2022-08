LPI-EF: Lebensmittel aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher auf ein Restaurant in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und verschafften sich Zutritt in das Restaurant. Im Gastraum entwendeten sie aus einer Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Flaschen Spirituosen. Der entstandene Schaden wurde auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine ...

mehr