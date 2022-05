Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parfumdieb landet hinter Gittern

Erfurt (ots)

Ein Diebespärchen wurde am Montagnachmittag in einer Parfümerie in der Erfurter Innenstadt beim Stehlen erwischt. Als der Ladendetektiv die 43-jährige Frau und den 42 Jahre alten Mann daraufhin ansprach, ergriffen sie die Flucht. Dem Ladendetektiv sowie mehreren Passanten gelang es, das Pärchen zu verfolgen und zu stoppen. Sie hatten drei Flacons Parfum im Wert von fast 360 Euro gestohlen. Bei der Überprüfung des Mannes wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen einer Bußgeldsache vorlag. Der 42-Jährige konnte die Geldstrafe nicht begleichen, sodass er noch am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde. (JN)

