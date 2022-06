Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: 33jähriger Mann erlitt Rauchvergiftung

Goch (ots)

In einem Wohnhaus am Knobbenhof in Goch-Asperden hat gestern Abend das Innere eines Topfes gebrannt. Er war offensichtlich auf dem eingeschalteten Herd in der Küche vergessen worden. Das Feuer stand kurz davor, auf die Küchenzeile überzugreifen. Es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr und beförderten den Topf nach draußen. Ein 33jähriger Bewohner des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr-Kräfte der Löschgruppe Asperden belüfteten das Wohnhaus. Löschmaßnahmen waren nicht notwendig.

