POL-MG: Versuchter Einbruch in Rheindahlen - Duo bedroht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Eine Zeugin hat am Donnertag, 19. Mai, gegen 10 Uhr entdeckt, dass unbekannte Täter in der Kurve von der Salier- in die Welfenstraße in Bonnenbroich-Geneicken zwei Gullydeckel herausgehoben und in den Schacht geworfen haben. Die Polizei verständigte die Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR (MAGS). Deren Mitarbeiter bargen die Gullydeckel und setzten sie wieder ein. Die ...

