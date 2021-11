Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Elektrowerkzeugen- Zeugensuche

Gotha (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr bis Sonntag, 18.50 Uhr kam es in der Reyherstraße zu einem Diebstahl von Werkzeug im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Hierzu brachen die bisher unbekannten Täter eine Werkzeugbox auf, welche sich auf der Ladefläche eines Baufahrzeuges befand und entnahmen unter anderem eine Stichsäge und eine Elektrobohrmaschine der Firma Bosch. Die Polizei sucht Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Reyherstraße befanden und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0260733/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell