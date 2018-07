FW Borgentreich: Containerbrand Fa Holz Decker in Borgholz.

1 weiterer Medieninhalt

Borgentreich (ots) - Am 3.7.2018 wurde die Feuerwehren der Stadt Borgentreich zu einem Containerbrand zu Fa Decker GmbH Möbelwerke nach Borgholz gerufen. Die Einheiten aus Borgholz, Natingen, Natzungen und Borgentreich waren gerade auf dem Rückweg von dem Flächenbrand in Großeneder. Da wurden sie von der Leitstelle in Brakel zu einem Brand auf das Gelände dar Fa. Decker gerufen. Auch hier war die Rauchsäule weithin sichtbar. Ein mit Müll gefüllter Container war in Brand geraten. Die Feuerwehr kühlte sofort den Container um dann diesen öffnen zu können. Anschließend wurde das Brandgut im Container gelöscht und mittels eines Einreißhacken wurden dann Glutnester aufgedeckt. Weiterhin wurde dann der Container mit einem Schaumteppich abgedeckt. Zum Glück stand der Container frei auf dem Gelände. Somit war eine Brandausbreitung auf Gebäude der Fa. Decker nicht gegeben. Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Feuerwehr Borgentreich war mit 38 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

