Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutmaßliches Fluchtfahrzeug nach Geldautomatensprengung aufgefunden - weiter Zeugenhinweise erbeten

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Kreis Minden-Lübbecke/ Bad Oeynhausen/ Kreis Herford/ Vlotho - Nach der Sprengung eines Geldautomaten am Mittwoch, 25.10.2023, in einem Einkaufszentrum an der Mindener Straße in Bad Oeynhausen hat die Polizei in Vlotho ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug aufgefunden.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5633881) flüchteten mehrere Tatverdächtige nach einer Tat gegen drei Uhr mit einem schwarzen Audi A5 vom Tatort über die Mindener Straße in Richtung A30. Von dort entkam das Fluchtfahrzeug in Fahrtrichtung Hannover.

Ein Zeugenhinweis zu einem verdächtigen Fahrzeug führte die Ermittler am Mittwoch zu einer Scheune am Beukenweg in Vlotho. Dort fanden die Ermittler einen schwarzen Audi A5 auf. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich um das Fluchtfahrzeug handelt, mit dem die Täter vom Tatort flüchteten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass während der Tatausführung offenbar unbeteiligte Fahrzeuge auf dem Gelände des Einkaufszentrums (im Bereich Parkplatz D9 / D10) unterwegs waren, deren Insassen das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs erkannt haben oder weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben könnten.

Des Weiteren könnten Zeugen im Bereich Beukenweg in Vlotho Beobachtungen gemacht haben, die wichtige Hinweise auf die Täter und deren Fluchtfahrzeug liefern. Auch wird um Zeugenhinweise gebeten, wie sich die Täter von der Scheune, in der sie das Fluchtfahrzeug zurückließen, entfernt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0521/545-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

