POL-BI: Ungewöhnlicher Transport eines gestohlenen Rollers

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.07.2023, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Hanfstraße, im Bereich zwischen dem Kiepenweg und der Heeper Straße, einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein Einbrecher gegen 03:30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. ...

