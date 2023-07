Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebin lenkt Opfer ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Am Samstag, 15.07.2023, verwickelte eine vermeintliche Schneiderin eine Bielefelderin in ihrer Wohnung in Gespräche, während ein Mittäter die Wohnung in der Düsseldorfer Straße betrat. Die Täter erbeuteten Geld und Schmuck.

Gegen 12:40 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses und die Bewohnerin öffnete ihr die Tür. Die Unbekannte behauptete gegenüber der Bielefelderin, Schneiderin zu sein. Mit einem mitgebrachten weißen Laken betrat sie die Wohnung und gab vor, Messungen durchzuführen um die Wohnung zu verbessern.

Während die Frauen in die Küche gingen, betrat offensichtlich ein Mittäter die Wohnung und nutzte das Ablenkungsmanöver, um Geld und Schmuck zu stehlen. Die vermeintliche Schneiderin verließ nach wenigen Minuten wieder die Wohnung. Wenig später bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Die Täterin, die an der Tür klingelte, soll circa 45 Jahre alt sein, 150 cm groß und korpulent sein. Sie trug lange schwarze Haare bis zum Kinn und helle Bekleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

