Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall und reagiert aggressiv

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld-Stieghorst. Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist es am 01.06.2023, gegen 19:05 Uhr, an der Detmolder Straße in Bielefeld gekommen.

Eine 40-jährige Bielefelderin beabsichtigte, etwa in Höhe der Prießallee, mit ihrem Opel Corsa den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei touchierte sie den Audi A6 eines parallel zu ihr fahrenden, 38-jährigen Bielefelders und setzte anschließend ihre Fahrt bis in die Stieghorster Straße, in Höhe des Masurenwegs, fort. Dort stoppte sie ihr Fahrzeug und ging, den ihr gefolgten Audi-Fahrer, unmittelbar verbal aggressiv an. Daraufhin informierte dieser die Polizei.

Vor Ort nahmen die Beamten bei der Opel-Fahrerin starken Alkoholgeruch wahr. Da sie den Konsum von alkoholischen Getränken einräumte, wurde ihr vor Ort die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholvortests angeboten. Dies lehnte sie jedoch ab.

Während der Unfallaufnahme wurde die Bielefelderin zunehmend aggressiver, weshalb sie mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden musste. Anschließend wurde sie der Polizeiwache Nord zugeführt. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis sichergestellt. Anschließend ordnete eine Richterin die Ingewahrsamnahme der alkoholisierten Opel-Fahrerin an, aus welcher sie am 01.06.2023, gegen 02:00 Uhr, wieder entlassen wurde.

