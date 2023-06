Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Polizei sucht den oder die Täter, die in der Nacht zu Mittwoch, 31.05.2023, am Illerweg in ein Reihenhaus eingebrochen sind.

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag brachen Unbekannte ein Fenster des Einfamilienhauses in der Nähe des Isarweg und der Verler Straße auf. Bei der Suche in mehreren Zimmern entdeckten die Einbrecher neben Bargeld auch Gold- und Silberschmuck. Sie verschwanden vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Einbruch:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Die Polizei informiert:

Zum Schutz vor Einbrechern sollten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung nicht unbewohnt aussehen lassen. Abhilfe können am Abend oder in der dunklen Jahreszeit zeitgesteuerte wechselnde Lichtquellen sein.

Eine weitere Möglichkeit ist das Installieren von zusätzlichen technischen Sperren an Ihren Fenstern und Türen.

Die Kriminalpolizei Bielefeld informiert zum Einbruchschutz:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/technische-fachberatung-zum-einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell