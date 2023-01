Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus Jutebeutel gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In einem Jöllenbecker Discountmarkt hat eine unbekannte Person am Freitag, 13.01.2023, die Geldbörse einer Bielefelder Seniorin erbeutet.

Die 83-Jährige hielt sich zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in dem Geschäft an der Kreuzung der Beckendorfstraße der Jöllenbecker Straße auf. Während ihres Einkaufs hatte sie ihren Juteeinkaufsbeutel mit ihrem Portemonnaie in ihren Einkaufswagen gelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in dem Beutel befand. Auffällige Personen oder besondere Situationen waren ihr in dem Markt nicht begegnet.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

