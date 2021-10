Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht - Taxi beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Gellershagen - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitagvormittag, 22.10.2021, an der Splittenbrede eine Mercedes B-Klasse beschädigte und sich vom Unfallort entfernte.

Ein Taxifahrer hatte den Mercedes gegen 08:05 Uhr auf einem Parkstreifen an der Splittenbrede abgestellt. Das Auto stand in dem Bereich gegenüber der Einmündung Am Drewer Esch. Gegen 12:40 Uhr beabsichtigte ein anderer Taxifahrer, den Mercedes zu nutzen. Er entdeckte Beschädigungen, die sich über die gesamte Fahrerseite hinzogen. Das Taxi wies starke Kratzer und Dellen auf.

Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 5.000 Euro. An der Unfallstelle sicherten sie Spuren von einem anderen Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell