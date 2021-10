Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der BAB 2 im Bereich Oelde

Bielefeld (ots)

FK / Oelde - BAB 2 - Am Freitag, 08.10.2021, um 15:28 Uhr ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde, ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und hohem Sachschaden. Bei hohem Verkehrsaufkommen und teilweise stockendem Verkehr kam es auf dem linken Fahrstreifen zunächst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Fünf nachfolgende PKW-Führer fuhren im Anschluss auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Bei dem Unfallgeschehen wurden drei Insassen aus einem Pkw Ford Focus aus Dortmund und ein Insasse aus einem 5´er BMW aus München schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein beteiligter VW Passat-Fahrer aus Herford konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird nach ersten Ermittlungen auf ca. 65.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Dortmund bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu 13 Kilometern.

