Polizei Bielefeld

POL-BI: Gegenstände aus Firmenwagen gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einer Autofahrerin sind in der Nacht zu Mittwoch, 30.06.2021, ein portabler Lautsprecher und Reinigungsmittel aus einem abgestellten Pkw gestohlen worden.

Die 41-jährige Frau aus Harsewinkel hatte ihren Smart an einem Mehrfamilienhaus an der Stadtheider Straße, in Nähe der Bernhard-Mosberg-Straße, abgestellt. Sie hatte den Pkw zuletzt gegen Mitternacht gesehen und bemerkte am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, dass einige Sachen aus dem Auto fehlten. Ihr wurden eine schwarze JBL Bluetooth Box, diverse Putzutensilien und Reinigungsmittel aus dem Firmenwagen gestohlen.

Die Polizei fragt, wer hat den oder die Täter bei der Tat oder dem Abtransport der Beute beobachtet?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

