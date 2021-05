Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer flüchtet mit plattem Vorderreifen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte-

Ein alkoholisierter Unfallbeteiligter fuhr am Dienstag, 04.05.2021, davon, als die Unfallgegnerin äußerte, die Polizei zu rufen. Polizisten fassten ihn an seiner Wohnanschrift.

Eine 31-jährige Bielefelderin befuhr um 15:20 Uhr mit ihrem PKW VW Golf die Petristraße vom Hakenort kommend in Richtung Flurstraße und bog in Höhe der Hausnummer 14 nach links in eine Grundstückseinfahrt ein. Als sich nur noch das VW Heck auf der Fahrbahn befand, fuhr ein entgegenkommender PKW-Fahrer mit seinem Toyota dagegen. Im Laufe des folgenden Gesprächs zwischen den Unfallbeteiligten teilte die 31-Jährige dem Mann mit, die Polizei zu rufen. Daraufhin stieg der Toyota-Fahrer in sein beschädigtes Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 9000 Euro zu kümmern. Die Bielefelderin notierte sich das Kennzeichen des Flüchtenden und rief die Polizei.

Der Toyota mit platten Vorderreifen kam einem Streifenwagen auf der Fahrt zur Halteranschrift entgegen. Auf die Anhaltezeichen der Polizisten reagierte der Fahrer jedoch nicht. Als er an seiner Wohnanschrift einparkte, kontrollierten die Beamten den 47-jährigen Bielefelder. Er gab an, an dem Unfall nicht schuld zu sei. In dem Gespräch nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest verlief positiv, so dass eine Ärztin ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

