POL-BI: Wohnungseinbruch innerhalb von zwei Stunden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Unbekannte verschafften sich Donnerstag, 29.04.2021, Zutritt zu einer Wohnung eines Hauses an der Ziegelstraße, zwischen Petristraße und Eckendorfer Straße, und stahlen Elektronikartikel.

Die Wohnungsinhaber verließen das Haus an der Ziegelstraße Donnerstagnachmittag um 16:25 Uhr. Anschließend gelangten die Einbrecher in den Flur des Mehrfamilienhauses und drangen gewaltsam in die Wohnung ein. Mit ihrer Beute, einem Smartphone und einer Playstation, gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Um 18:20 Uhr kehrten die Bewohner der betroffenen Wohnung zurück und stellten den Einbruch fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

