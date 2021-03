Polizei Bielefeld

POL-BI: Telefonbetrüger mit Schockanruf erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Am Freitag, 19.03.2021, haben Betrüger eine Bielefelder Seniorin so geschickt getäuscht, dass sie Geld an eine Abholerin übergab.

Die 78-jährige Bielefelderin erhielt gegen 14:30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Sie schilderte der überraschten Seniorin ausführlich, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt worden wäre. Weil er schuldig sei, würde ihn nur die Zahlung einer Kaution vor einer anstehenden Haft schützen. Zunächst forderte die Anruferin einen fünfstelligen Eurobetrag, doch gab sie sich mit deutlich weniger Geld zufrieden und kündigte eine Geldbotin bei der 78-Jährigen an. Gegen 15:00 Uhr erschien eine Frau an dem Wohnhaus in Schildesche und verschwand mit dem Geld der Bielefelderin.

Die Beschreibung des Geldkuriers:

Die Frau war etwa 30 Jahre alt und könnte aus Polen stammen. Sie trug eine Maske und eine Mütze.

Die Polizei erinnert:

Polizeibeamte verlangen von Ihnen kein Geld am Telefon und schicken Ihnen keine Geldboten an die Haustür. Wenn Sie plötzlich am Telefon beunruhigende Nachrichten zu Familienmitgliedern erhalten, dann kontrollieren Sie immer sofort den Wahrheitsgehalt, indem Sie das Gespräch beenden und direkt ihren Angehörigen kontaktieren. Wählen Sie dazu immer die Ihnen bekannte Nummer Ihres Verwandten.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell