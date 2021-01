Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl aufgeklärt

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte am Samstag, 02.01.2021, drei junge Männer als Tatverdächtige identifizieren, die an einem Einkaufszentrum an der Oldentruper Straße die Tasche einer 83-jährigen Bielefelderin gestohlen hatten.

Gegen 16:00 Uhr meldete eine Zeugin der Einsatzleitstelle der Polizei drei verdächtige Männer, die sich auffällig für abgestellte Autos auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums an der Bunzlauer Straße interessierten. Die Dame bemerkte, wie das Trio den Parkplatz in Richtung Oldentruper Straße verließ. Ein Mann hielt dabei etwas unter seiner Jacke versteckt.

Wenig später überprüften die gerufenen Beamten einen 20-, 25- und 28-jährigen Bielefelder an der Oldentruper Straße. Weil aktuell keine Straftat im Nahbereich gemeldet war und die Männer augenscheinlich nur persönliche Gegenstände bei sich trugen, durften sie weitergehen.

Ein weiterer Zeuge fand gegen 17:00 Uhr eine Damenhandtasche mit persönlichen Dokumenten auf dem Gelände eines Textildiscountmarktes an der Oldentruper Straße. Ermittlungen bei einer 83-jährigen Bielefelderin ergaben, dass ihr die Handtasche beim Verstauen ihrer Einkäufe gegen 16.00 Uhr auf dem Supermarktparkplatz gestohlen wurde. Ihr war ebenso, wie der ersten Zeugin, ein Mann aufgefallen, der zu dem Trio gehörte.

Die drei jungen Männer wurden als Verdächtige des Taschendiebstahls angezeigt. Bei ihrer Befragung stritten sie die Tat auf dem Supermarkt Parkplatz ab.

