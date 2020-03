Polizei Bielefeld

POL-BI: Alleinunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Bielefeld (ots)

- NT / Bielefeld-Mitte -

Am Montag, 23.03.2020 um 21:08 Uhr, befuhr eine 38-jährige Siegenerin mit ihrem VW Polo die Eckendorfer Straße in Richtung Ostwestfalendamm. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr 5-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Ausgangs des Tunnels kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Brückenpfeiler und überschlug sich. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten Mutter und Sohn aus dem verunfallten Pkw bergen, bevor die Rettungskräfte die medizinische Versorgung übernahmen und beide Personen in ein Bielefelder Krankenhaus brachten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn Richtung BAB33 gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

