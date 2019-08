Polizei Bielefeld

POL-BI: Akrobatische Einlage führt zu Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Nachdem eine Sozia am Dienstag, den 05.08.2019 auf der Talbrückenstraße auf einen Roller aufsprang, stürzte der Roller um und rutschte in einen PKW. Rollerfahrerin und Sozia erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 19:55 Uhr befuhr eine 24-jährige Rollerfahrerin aus Bielefeld die Talbrückenstraße in Fahrtrichtung Herforder Straße. Als sie sich im Einmündungsbereich zur Straße Am Balgenstück befand, beobachteten Zeugen, wie eine 22-jährige Bielefelderin ohne Sturzhelm während der Fahrt auf den Roller aufsprang. Der Roller geriet daraufhin ins Schleudern, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in einen VW Golf eines 34-jährigen Bielefelders, der die Talbrückenstraße in Richtung Engersche Straße befuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die 24- und 22-jährigen Frauen leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr ist eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell