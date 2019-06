Polizei Bielefeld

POL-BI: Holzhaus auf Spielplatz angezündet

Bielefeld (ots)

DT / Bielefeld-Baumheide - Unbekannte haben am Mittwoch, den 05.06.2019, auf einem Abenteuerspielplatz in Baumheide ein Spielhaus in Brand gesetzt.

Gegen 18:15 Uhr haben bisher Unbekannte auf dem Spielplatz im Schelpmilser Weg, in unmittelbarer Nähe des Siedlerweges, ein Holzhaus angezündet, das dabei erheblich beschädigt worden ist. Ein angrenzender Baum ist durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt worden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / Tel.: 0521 545-0

