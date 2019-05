POL-BI: Einbruch in Fachwerkhaus

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - Babenhausen - In Babenhausen sind Diebe in der Nacht zu Samstag, 04.05.2019, in ein Wein-Depot eingebrochen.

Ein 26-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts informierte die Polizei über den Einbruch an der Babenhauser Straße in Nähe der Einmündung der Bavostraße. Er grenzte die Tatzeit zwischen Freitag, gegen 19:00 Uhr, und Samstag, gegen 09:00 Uhr, ein.

Die unbekannten Einbrecher hatten sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Fachwerkgebäude verschafft. Während sie den Verkaufsraum durchsuchten, fanden sie Bargeld. Zudem sammelten sie zahlreiche hochwertige Spirituosen ein. Im Anschluss entkamen die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

