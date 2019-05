Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Stieghorst in U-Haft

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Stieghorst - Der 27-jährige Bielefelder, der am Samstagmorgen, 4.5.2019, seiner 25-jährigen Ex-Freundin auf offener Straße am Löllmannshof Stich- und Schnittverletzungen zufügte, befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mann wurde heute, 5.5.2019, beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen ihn erlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission "Lölle" - auch zum Hintergrund der Tat - dauern an.

