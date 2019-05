Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

Gegen 11.10 h befuhr eine 19 jährige Busfahrerin aus Harsewinkel die Sudbrackstraße in Fahrtrichtung Johanneswerkstraße. In Höhe der Kreuzung Sudbrackstraße / Apfelstraße beabsichtigte sie nach rechts in die Apfelstraße einzubiegen. Dabei übersah sie seinen Fußgänger, welcher die Apfelstraße in Gehrichtung Johanneswerkstraße überquerte. Bei dem folgenden Bremsmanöver wurden drei Fahrgäste in dem Kraftomnibus verletzt. Eine weibliche Mitfahrerin musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der am Verkehrsunfall beteiligte Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell