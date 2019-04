Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall mit Flucht und vier verletzten Personen auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 14.04.2019, gegen 23.00 h, ereignete sich auf der A 2 in Richtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Oelde, ein Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden. Ersten Ermittlungen zur Folge befuhr eine 23 VW EOS Fahrerin aus Uelzen mit ihrem 20 jährigen Beifahrer aus der Schweiz die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Unfallstelle kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem unbekanntem Fahrzeug. In der Folge touchierte ein Kleinbus aus Polen, besetzt mit acht Personen, den VW EOS und prallte anschließend gegen die mittlere Leitplanke. Eine 43 jährige Fahrzeugführerin aus Essen konnte mit ihrem Opel Corsa nicht mehr ausweichen und prallte ebenfalls gegen den VW EOS. In ihrem Fahrzeug befand sich der 14 jährige Sohn. Die Insassen des VW EOS konnten ihr Fahrzeug mit Hilfe eines Ersthelfers verletzt verlassen. Die Opel Fahrerin und ihr 14 jährige Sohn wurden schwer verletzt. Die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund musste bis 05.45 h gesperrt werden, zeitweise entstand ein Rückstau von ca. 3 Kilometern Länge. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Zur Unfalluntersuchung wurde ein Gutachter hinzugezogen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25 000 Euro.

