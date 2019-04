Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Verursacher nach Unfallflucht

Bielefeld (ots)

Bu. Am Sonntag, 14.04.19, um 12.40 h, kam es zwischen einem 31-jährigen Radfahrer aus Bielefeld und einem Pkw zu einem Unfall auf der Gütersloher Straße / Steinhagener Straße. Beide fuhren die Gütersloher Straße stadtauswärts als der Pkw, nach ersten Zeugenaussagen ein älterer Opel Kombi in silbergrau mit vermutlich Gütersloher Kennzeichen, nach rechts in die Steinhagener Straße abbog. Hierbei übersah er offensichtlich den Radfahrer, der seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Er kollidierte mit dem Pkw und kam zu Fall, wobei er sich eine Handverletzung zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer oder den Schaden zu kümmern. Der Pkw müsste einen leichten Schaden hinten rechts aufweisen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0521-5450.

