Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Sieker - Am Freitagabend, 12.04.2019, gegen 21:55 Uhr, wurde ein 44-jähriger britischer Staatsangehöriger als Fußgänger beim Überqueren der Otto-Brenner-Straße an der Kreuzung zur Detmolder Straße bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW leicht verletzt. Ein PKW-Fahrer befuhr laut Zeugenangaben die Osningstraße in Richtung Detmolder Straße. Bei für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigender Lichtsignalanlage überquerte er die Detmolder Straße, um geradeaus weiter in die Otto-Brenner-Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem stadtauswärts gehenden Fußgänger. Nach dem Unfall setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Oldentrup ohne anzuhalten fort. Der Fußgänger wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld nimmt weitere Zeugenhinweise unter 0521-545-0 entgegen.

