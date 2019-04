Polizei Bielefeld

POL-BI: Fernsehgerät bei Schuleinbruch erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 11.04.2019, in der Klarhorststraße in ein Schulgebäude eingebrochen.

Die Einbrecher überwanden zunächst einen Zaun, um auf das Gelände der Sudbrackschule zu gelangen. Im weiteren Verlauf brachen sie gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Sie durchsuchten zahlreiche Zimmer, bevor sie mit einem Flachbildfernsehgerät - 102 cm Bildschirmdiagonale - und einer geringen Summe Bargeld aus der Schule verschwanden. Die Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr eingegrenzt.

