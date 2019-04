Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, den 11.04.2019, verschafften sich Unbekannte Zugang zu drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Schumannstraße.

Die Einbrecher gelangten zwischen 11:30 Uhr und 15:50 Uhr auf unbekannte Weise durch die Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus an der Einmündung zur Furtwänglerstraße. Daraufhin brachen sie drei der Wohnungstüren auf. Diese waren jeweils verschlossen, aber nicht abgeschlossen. In allen Wohnungen fanden die Einbrecher Bargeld. Aus einer weiteren entwendeten sie ebenfalls Schmuck. Eine dritte Wohnung verließen sie mit einem Staubsauger, einem Kaffeevollautomaten und mehreren Sonnenbrillen. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

