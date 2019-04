POL-BI: Nachtrag zu: Polizei ermittelt nach Stichverletzungen in der Innenstadt und sucht zwei Tatverdächtige - Polizei veröffentlicht Lichtbilder von Tatverdächtigen

Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei einer Fahndung nach zwei tatverdächtigen Männern. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter vier jungen Männern liefen zwei Beteiligte am Sonntag, 02.12.2018, von der Teichstraße über die Mindener Straße in Richtung Feilenstraße davon. Am Tatort trafen Polizeibeamte auf zwei 26-Jährige mit Stichverletzungen im Bauchbereich.

Die Beschreibung der zwei Tatverdächtigen, die sich vom Tatort entfernt hatten:

Der erste gesuchte Mann ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, schlank und mit südländischem Aussehen. Er ist circa 170 bis 178 cm groß, besitzt etwas hervorstehende Zahnreihen und trug schwarze kurze Haare und einen kurzhaarigen Vollbart. Er war bekleidet mit einer rosafarbenen Steppjacke mit Kapuze, einer dunklen Jeanshose, dunklen Sportschuhen und führte eine circa 25 x 30 cm schwarze Umhängetasche mit.

Der zweite gesuchte Mann ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, schlank und mit südländischem Aussehen. Er ist circa 168 bis 175 cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren und einem kurzhaarigen Vollbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke ohne Kapuze, einem Pullover (im Schulterbereich schwarz - ab Brusthöhe grau - mit 2 schmalen schwarzen Querstreifen und ab Bauchnabelhöhe bis zum Saum wieder schwarz), einer dunklen Jeanshose und weißen Turnschuhe.

