Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Umgestürzter Anhänger verursacht Verkehrsbeeinträchtigungen - Vollsperrung aufgehoben

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / BAB2 - Am Freitag Morgen, den 05.04.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem umgestürzten Anhänger auf der BAB 2 zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und Bielefeld Süd. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover wurde aufgehoben und alle drei Fahrspuren sind frei befahrbar. Die Tangente von der BAB 33 auf die BAB 2 wird ebenfalls in den nächsten Minuten wieder freigegeben.

