Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch für Limonade und Schokoriegel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Im Schelpmilser Weg fielen am Montag, den 11.03.2019, zwei Einbrüche auf.

In der Nacht auf den 11.03.2019, gegen 02:00 Uhr, schlugen Unbekannte mit einem Stein eine Glastür eines Firmengebäudes ein. Nahe der Vogteistraße verschafften sie sich so Zugang zu einem Büro und entwendeten Schlüssel.

Weiter in Richtung Eckendorfer Straße brachen die Unbekannten zwischen dem 09.03.2019, 12:00 Uhr, und dem 11.03.2019, 06:30 Uhr, durch ein Fenster in eine Kantine ein. Nachdem sie im Gebäude erhebliche Schäden an zwei Türen angerichtet hatten, stahlen sie einige Flaschen Limonade und Schokoriegel.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell