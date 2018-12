POL-BI: Flaschenpfand Bon-Diebe scheitern

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Freitag, den 07.12.2018, plündern zwei Täter in einem Supermarkt an der Beckhausstraße eine Spendenbox. Mitarbeiter verfolgen die Diebe und halten sie fest.

Gegen 13:15 Uhr fielen einem Zeugen an der Beckhausstraße zwei Personen auf, die auffällig viele Flaschenpfand Bons zählten. Der Zeuge informierte einen Mitarbeiter des Supermarktes, der im Bereich der Leergutautomaten die befindliche Spendenbox beschädigt vorfand.

Der Supermarkt-Mitarbeiter nahm zusammen mit einem weiteren Angestellten über die Beckhausstraße in Richtung Herforder Straße die Verfolgung auf. Sie holten die Zwei, von dem Zeugen gezeigten Personen, ein und hielten sie fest.

Der 36-Jährige und der 38-Jährige händigten die 50 Pfandbons den Verfolgern aus. Die informierten Polizisten leiteten gegen die polizeibekannten Bielefelder ein Strafverfahren ein.

