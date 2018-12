POL-BI: Streit auf Parkplatz endet in Schlägerei

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Heepen - In der Nacht auf Sonntag, den 09.12.2018, gegen 00:15 Uhr schlagen zwei Unbekannte einen 18-Jährigen auf einem Parkplatz in der Potsdamer Straße, nahe der Straße Am Dreierfeld.

Einer der Männer nährte sich seinem Opfer zunächst unter dem Vorwand, nach Zigaretten zu fragen. Der 18-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug. Da er keine Zigaretten dabei hatte, entfernte sich der Unbekannte wieder. Nach einiger Zeit kehrte die Person jedoch mit einem weiteren Mann zurück. Nach einem kurzen Streitgespräch zogen die beiden den 18-Jährigen aus dem Fahrzeug und schlugen auf ihn ein. Zeugen beschreiben die Männer als circa 1,80 m groß. Beide sprachen Russisch und waren dunkel gekleidet. Einer der Männer war übergewichtig, hatte schwarze Haare und trug eine Lederjacke. Der andere hatte bereits vor dem Zusammentreffen eine blutige Nase. Sie entfernten sich in einem schwarzen 3er oder 5er BMW vom Tatort.

Hinweise zum Geschehen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell