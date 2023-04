POL-K: 230429-1-K Mordkommission fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher - mehrere Jugendliche schwerverletzt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach dem Tod eines Mannes (38) am Dienstagabend (25. April) in einer Wohnung in der Kölner Altstadt hat die Polizei am Mittwochnachmittag den 69 Jahre alten Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er die Rettungskräfte alarmiert haben, nachdem er den 38-Jährigen in ...

mehr